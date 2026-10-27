Roma, Mora: "Voglio essere decisivo, sogno serate così"

27 Ott 2026 - 23:32
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© italyphotopress

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"Sogno di essere un giocatore chiave e aiutare la squadra quando ne ha bisogno, oggi ho segnato e la squadra aveva bisogno di un gol. Ho aiutato i miei compagni ed è la cosa più importante". Lo ha detto Rodrigo Mora in conferenza stampa dopo la vittoria per 4-2 contro il Cagliari. "Per me giocare a sinistra è meglio in modo da andare dentro il campo, lo stesso vale per Soulé che parte da destra per accentrarsi. Ma gioco in ogni posizione per aiutare la squadra", ha aggiunto. Infine a chi gli chiede se è stata la vittoria dei giovani ha risposto: "E' un gruppo davvero giovane ma anche forte. Tutti sono pronti a giocare, giovani o più "vecchi" che siano. La cosa importante è la squadra. Due settimane fa è stato decisivo Soulé, questa sera io nella stessa posizione. A prescindere dall'età, tutti stiamo dando il meglio e rendendo possibile questo percorso".

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