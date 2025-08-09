Roma, Gasperini: "Ho parlato con la proprietà, aspetto un attaccante"

Poi un primo bilancio: "Qui in Inghilterra abbiamo completato la preparazione, ora entriamo nella preparazione del campionato. Usciamo da questo mese sicuramente in modo positivo per tutto quello che hanno fatto i giocatori e anche di come hanno giocato le partite. El Aynaoui è una soluzione. Non possiamo avere un solo sistema di gioco, avevamo provato con il Caen ed era andata maluccio, oggi abbiamo riprovato e ha fatto bene. Ghilardi? Bravo, è arrivato questa settimana e non aveva fatto la preparazione con continuità. Le mie pagelle sono tutte molto positive".