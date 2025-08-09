Logo SportMediaset
QUI ROMA

Roma, Gasperini: "Ho parlato con la proprietà, aspetto un attaccante"

Il tecnico giallorosso dopo la vittoria in amichevole contro l'Everton: "Dovbyk è in crescita, mercoledì torna Dybala"

09 Ago 2025 - 19:05
© Getty Images

© Getty Images

"In attacco mi aspetto ancora qualcosa dal mercato. Ieri abbiamo fatto una bellissima riunione con la proprietà, sono stati molto positivi. Ci sono poche settimane di mercato, ma ci hanno detto cose molto importanti, si spera che vengano realizzate". Così Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, dopo la sfida contro l'Everton torna a parlare di mercato. "Dovbyk? Lui è stato fermo parecchio, è in crescita sotto il punto di vista atletico, si sta impegnando. A me piacciono tutti i giocatori della Roma, tutti si allenano benissimo e questo è un segnale più che sufficiente - prosegue il tecnico -. L'Aston Villa era un avversario veramente forte, ma non tutto era negativo nonostante il risultato pesante. Oggi abbiamo fatto una buona gara".

Poi un primo bilancio: "Qui in Inghilterra abbiamo completato la preparazione, ora entriamo nella preparazione del campionato. Usciamo da questo mese sicuramente in modo positivo per tutto quello che hanno fatto i giocatori e anche di come hanno giocato le partite. El Aynaoui è una soluzione. Non possiamo avere un solo sistema di gioco, avevamo provato con il Caen ed era andata maluccio, oggi abbiamo riprovato e ha fatto bene. Ghilardi? Bravo, è arrivato questa settimana e non aveva fatto la preparazione con continuità. Le mie pagelle sono tutte molto positive".

Infine un pensiero su Pellegrini, che "è sulla via della guarigione, mercoledì ricominciamo e dovrebbero esserci Dybala e N'Dicka", conclude Gasperini.

