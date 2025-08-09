Amichevoli: Atalanta travolta, il Colonia vince 4-0

COLONIA-ATALANTA 4-0

Solo brutte notizie e giornata da dimenticare per Juric, che incassa un pesantissimo poker a Colonia: finisce 4-0 per il club di Bundesliga. Con una formazione vicina a quella titolare (ovviamente assente Lookman), la Dea incassa due gol nel giro di pochi minuti e compromette subito quella che resta un'amichevole, ma che lascia qualche preoccupazione. I padroni di casa centrano una traversa con Schmied in avvio, poi al 26' è 1-0 grazie a Thielmann, che supera prima de Roon poi Carnesecchi. Passano appena sei minuti e i tedeschi raddoppiano con Kaminski, lasciato troppo solo di controllare e fare 2-0. L'intervallo non aiuta, perché Carnesecchi quasi regala il tris e l'ingresso di Palestra per Zappacosta non aiuta. Poi, al 58', ecco il tris, con la doppietta di Thielmann che sfrutta al meglio il lancio di Krauss e chiude i conti. C'è però tempo anche per il poker: al 63', entra Waldschmidt, che si guadagna con furbizia il rigore su Ederson spiazzando il portiere dell'Atalanta e calando il poker. A quel punto, Juric può solo sperimentare con qualche cambio: dentro Kossounou, Brescianini, Samardzic, Scamacca e Kamaldeen, ma l'esito non cambia.