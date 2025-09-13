Roma, Gasperini: "Dybala sta bene ma non ha i 90 minuti. Pellegrini resta un valore"

Alla vigilia della sfida contro il Torino, l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha tracciato un quadro complessivo dello stato della squadra, tra singoli in cerca della forma migliore, nuovi innesti da integrare e ambizioni da costruire con pazienza. Il primo nome citato è quello di Paulo Dybala, che ha dato segnali incoraggianti nell’amichevole contro il Pisa. “Dybala sta bene, è in crescita – ha spiegato –. Quando è entrato nel secondo tempo ha fatto 45 minuti molto buoni. Non so se ha già i 90 nelle gambe, ma sicuramente è in un buon momento”. Più incerta invece la situazione di Wesley, reduce da un piccolo problema muscolare: “Non era nulla di grave, ha saltato solo una partita col Brasile per affaticamento. Ieri si è allenato normalmente, oggi dopo l’ultimo allenamento decideremo se convocarlo”.