Roma verso un'altra rivoluzione: le idee sul mercato e la posizione di Gasperini

Nemmeno il mercato di gennaio ha cambiato le cose: Zaragoza, approvato ma mai digerito dal tecnico, si è rivelato un mezzo flop, l'investimento sul giovane talento Vaz è diventato il simbolo della discordia tra la necessità di bilancio della società e l'urgenza di risultati immediati di Gasperini mentre Malen, gioiello da riscattare a tutti i costi, ha tenuto a galla i discorsi Champions ma pare fosse più una scelta di Gasp, inizialmente affascinato dalle idee Zirkzee e Raspadori, che del club.