la situazione

Roma verso un'altra rivoluzione: le idee sul mercato e la posizione di Gasperini

Clima nero in casa Roma: vedute diverse su mercato e rinnovi tra allenatore e proprietà. Da Dybala a Pellegrini, ecco chi parte per le plusvalenze

07 Apr 2026 - 12:27
videovideo

Dopo il 2-5 di San Siro, la Roma dei Friedkin, dopo aver investito oltre un miliardo di euro, si ritrova ancora una volta prigioniera di una storia che sembra ripetersi: la zona Champions da agguantare, così vicina ma così lontana, un limbo tecnico che investe l'allenatore e una rifondazione sul mercato che diventa quasi necessità.

Quali sono le divergenze tra Gasperini e i Friedkin?

 A proposito di Gian Piero Gasperini, rischia di consumarsi uno strappo con la società: da una parte l'allenatore che chiede rinforzi pronti (un esterno mancino, un mediano fisico alla Rios) e difende i suoi "fedelissimi" oltre al lavoro svolto sin qui in stagione, dall'altra una proprietà che ha deciso di congelare i rinnovi di pilastri come Mancini e Cristante pensando all'ennesima rivoluzione. Mentre Gasp ammonisce che senza i "senatori" si rischierebbe il dodicesimo posto, i Friedkin fanno trapelare la volontà di una epurazione estiva per smantellare gran parte della rosa ritenuta ormai a fine ciclo. In questo clima, si registrano frizioni anche con Claudio Ranieri, con cui il rapporto non sembra quello dei primi giorni, e il ds Massara.

Nonostante il cambio di filosofia, la media punti della Roma di Gasperini (54 punti dopo 31 giornate) è in linea con le gestioni precedenti di De Rossi, Mourinho e Fonseca. Il salto di qualità promesso non è mai arrivato, certificato da ben 11 sconfitte in campionato e dalla fragilità difensiva vista pure a San Siro.

Mercato Roma: i casi Zaragoza, Vaz e il riscatto di Malen

 Nemmeno il mercato di gennaio ha cambiato le cose: Zaragoza, approvato ma mai digerito dal tecnico, si è rivelato un mezzo flop, l'investimento sul giovane talento Vaz è diventato il simbolo della discordia tra la necessità di bilancio della società e l'urgenza di risultati immediati di Gasperini mentre Malen, gioiello da riscattare a tutti i costi, ha tenuto a galla i discorsi Champions ma pare fosse più una scelta di Gasp, inizialmente affascinato dalle idee Zirkzee e Raspadori, che del club.

Cosa succederà alla Roma senza la qualificazione in Champions?

 La proprietà americana ha già tracciato la rotta: la prossima sarà una rivoluzione vera, non un semplice restyling. Nessun big è considerato incedibile, con Dybala e Pellegrini che dovrebbero salutare per favorire le plusvalenze necessarie entro il 30 giugno. E il destino di Gasperini? Il sesto allenatore in cinque anni è un'ipotesi sempre più concreta se il traguardo Champions dovesse sfumare.

I giornali sportivi: martedì 7 aprile 2026

1 di 27
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

roma
gasperini
addio
rivoluzione
mercato

Ultimi video

01:33
MCH RIVER PLATE-BELGRANO 6/4 MCH

River Plate-Belgrano, guarda gli highlights

00:28
DICH ABETE SU CONTE DICH

Abete apre a Conte: "Tecnico di livello, con lui la Nazionale ha fatto bene"

00:28
DICH DE LAURENTIIS SU CONTE CT DICH

De Laurentiis: "Direi sì a Conte in Nazionale. Ma ora non accetterebbe"

03:06
Juventus-Genoa 2-0: gli highlights

Juventus-Genoa 2-0: gli highlights

03:59
Napoli-Milan 1-0: gli highlights

Napoli-Milan 1-0: gli highlights

03:44
Conte e la Nazionale: "CT? Io mi prenderei in considerazione…"

Conte e la Nazionale: "CT? Io mi prenderei in considerazione…"

02:00
De Winter: "Ora abbiamo bisogno di equilibrio"

De Winter: "Ora abbiamo bisogno di equilibrio"

02:17
Allegri: "Partita decisa da un episodio, Leão purtroppo non sta bene"

Allegri: "Partita decisa da un episodio, Leão purtroppo non sta bene"

01:49
Conte e lo Scudetto: "Dobbiamo guardare in alto"

Conte e lo Scudetto: "Dobbiamo guardare in alto"

02:11
Gutiérrez: "Scudetto? Noi vogliamo vincerle tutte…"

Gutiérrez: "Scudetto? Noi vogliamo vincerle tutte…"

01:11
Udinese-Como 0-0: gli highlights

Udinese-Como 0-0: gli highlights

01:57
Lecce-Atalanta 0-3: gli highlights

Lecce-Atalanta 0-3: gli highlights

01:24
Baldanzi: "Ripartiamo dal secondo tempo, obiettivo salvezza lontano"

Baldanzi: "Ripartiamo dal secondo tempo, obiettivo salvezza lontano"

02:21
Spalletti: "Di Gregorio si è ripreso la titolarità, rinnovo? Penso solo all'Atalanta"

Spalletti: "Di Gregorio si è ripreso la titolarità, rinnovo? Penso solo all'Atalanta"

02:38
Cambiaso: "Vittoria fondamentale in quota Champions. Felice per Di Gregorio"

Cambiaso: "Vittoria fondamentale in quota Champions. Felice per Di Gregorio"

01:33
MCH RIVER PLATE-BELGRANO 6/4 MCH

River Plate-Belgrano, guarda gli highlights

I più visti di Roma

DICH GASPERINI PRE INTER PER SITO 4/4

Gasperini: "Il bilancio fin qui è positivo, credo in questa squadra"

Gasperini: "Concentrati sulla volata finale, contento della fiducia dei tifosi. Io ct? Direi di no"

Gasp e la decima sconfitta di fila con l'Inter: "Ci sta perdere ma non così. Champions? Daremo tutto fino alla fine"

Pellegrini frena la corsa del Milan, il primo pari della Roma fa felice l'Inter

Il sogno Cremonese continua: beffata anche la Roma, Ballardini in semifinale

"“Fai entrare il ragazzino". 30 anni l’esordio di Totti, il resto è storia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Armando Izzo
12:52
Bufera social Izzo: prima si scatena contro i tifosi del Palermo poi annuncia una pausa di riflessione
12:46
Juve, il bollettino: brutte notizie per Vlahovic, nessuna lesione per Perin
12:34
Altro che Milan: Sergio Ramos lavora per acquistare il Siviglia
12:03
Bosnia-Italia, il foglietto dei rigori di Donnarumma finisce all'asta
11:50
Juve, esami per Perin e Vlahovic al J Medical