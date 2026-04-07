Ignacio Lago fa coming out in tv: è il primo calciatore argentino a dichiararsi

Ignacio Lago, ala del Colon de Santa Fe (Serie B argentina) ha annunciato la propria omosseualità in tv. Classe 2002, si tratta del primo calciatore argentino professionista a fare coming out. Ospite in tv Lago ha parlato del suo rapporto con il compagno dopo aver visto un video dell'attuale fidanzato che lo invitava a non mollare dopo un grave infortunio: "Il nostro è un amore irrazionale, lo viviamo così, allo stesso modo della passione per il calcio. È molto premuroso e dimostra il suo affetto in questo modo davvero speciale".