Juve, il bollettino: brutte notizie per Vlahovic, nessuna lesione per Perin

07 Apr 2026 - 12:46

Il giorno successivo la vittoria con il Genoa, in casa Juventus è tempo di fare il punto sugli infortuni. Di seguito il bollettino del club bianconero: "Nel corso del riscaldamento effettuato durante il secondo tempo della gara contro il Genoa, Dusan Vlahovic ha accusato un problema al polpaccio sinistro, in seguito al quale questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|medical - si legge -. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo".

"Anche Mattina Perin, sostituito durante l'intervallo della partita di ieri per un fastidio al polpaccio destro, è stato sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Vasilije Adzic, dopo l'infortunio alla caviglia destra riportato con la Nazionale montenegrina Under 21, prosegue la riabilitazione" conclude la nota.

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