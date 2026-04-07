Juve, il bollettino: brutte notizie per Vlahovic, nessuna lesione per Perin

Il giorno successivo la vittoria con il Genoa, in casa Juventus è tempo di fare il punto sugli infortuni. Di seguito il bollettino del club bianconero: "Nel corso del riscaldamento effettuato durante il secondo tempo della gara contro il Genoa, Dusan Vlahovic ha accusato un problema al polpaccio sinistro, in seguito al quale questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|medical - si legge -. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo".