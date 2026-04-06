Roma: ora la missione Champions rischia di diventare quasi impossibile

L’impressione è che la Roma abbia alcuni giocatori fondamentali e assolutamente insostituibili: uno in porta (Svilar), uno in difesa (Mancini), uno a centrocampo (Manu Konè), uno sulla fascia, sia destra che sinistra (Wesley) e soprattutto uno in attacco (ovviamente Malen). Nella serata di San Siro, mancavano Wesley e Manu Konè, Mancini è stato costretto a uscire per infortunio dopo il primo tempo e Malen è stato limitato da un’ottima prestazione di Acerbi oltre che dal taglio dei rifornimenti. Svilar ha anche provato a tenere la squadra in partita dopo il gol iniziale di Lautaro Martinez, ma da solo non poteva fare molto di più. Quando ci sono questi cinque, la Roma ha una marcia in più. Chiunque giochi al loro fianco.