Altro che Milan: Sergio Ramos lavora per acquistare il Siviglia

07 Apr 2026 - 12:34

A forte rischio retrocessione (ha solo due punti di vantaggio sul terz'ultimo posto in classifica), in casa Siviglia c'è caos anche sul futuro societario. L'attuale proprietà vuole cedere il club e pronto ad acquistarlo ci sarebbe il fondo Five Eleven capitanato da Sergio Ramos. Entro la fine di maggio, fa sapere il Mundo Deportivo, si punta a chiudere la trattativa: presto quindi l'ex difensore di Real Madrid e Siviglia incontrerà i soci attuali per concludere l'accordo. Molto però passerà dalla salvezza del club andaluso.

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