Gasperini: "Con l'Inter sfida importante ma non decisiva, per entrambe"

E ancora: "In generale, anche se c'è ancora qualcosa di molto importante per quasi tutte le stagioni che sono venute, mi sento dentro a una volata. Per quello che posso dire io fino adesso, sono molto contento di questa scelta e anche dell'esperienza fin qui, come si è sviluppata. Sono contento per il rapporto che, alla fiducia che sono riuscito in qualche modo a conquistare con gran parte della tifoseria, penso, e soprattutto del rapporto che ho avuto con la squadra. La squadra veramente per me è stata straordinaria e sarà così comunque a prescindere dal risultato finale. La vera parte forte, la vera parte importante di questa società, perché è giusto che sia così, una squadra di calcio fa calcio e quindi è la squadra che deve essere la cosa prioritaria su tutto quanto. Poi ci sono decisioni a parte economiche, ci sono tutte le altre sfere che riguardano una socieà di calcio, però per me la squadra rappresenta sempre la cosa prioritaria".