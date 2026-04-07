Bosnia-Italia, il foglietto dei rigori di Donnarumma finisce all'asta

Il pizzino dei rigoristi sottratto a Donnarumma dal raccattapalle Afan Cizmic finisce all'asta per beneficenza. Una reliquia che segna il flop Mondiale dell'Italia.

07 Apr 2026 - 12:03

Il "pizzino" dei rigoristi, sottratto a Gianluigi Donnarumma durante la disfatta di Zenica che è costata all'Italia l'accesso ai Mondiali, sarà venduto all'asta per beneficenza su iniziativa della famiglia del raccattapalle quattordicenne Afan Cizmic. Il documento plastificato, diventato in Bosnia un vero trofeo dopo il surreale scontro ravvicinato tra il capitano azzurro e il collega Nikola Vasilj, rappresenta l'ultima testimonianza di una serata psicologicamente devastante. Mentre Sarajevo celebra il suo nuovo piccolo eroe nazionale, la reliquia di una delle pagine più buie del calcio italiano si prepara a trasformarsi in un pezzo pregiato per collezionisti.

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