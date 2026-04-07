Bufera social Izzo: prima si scatena contro i tifosi del Palermo poi annuncia una pausa di riflessione
Armando Izzo © instagram
Espulso nella gara di Serie B tra Palermo e Avellino, poi vinta 2-0 dai rosanero, Armando Izzo è stato protagonista sui social. Il difensore ex Genoa si è scusato con i propri tifosi per il cartellino rosso che ha rovinato la partita della truppa di Ballardini, ma anche risposto alle provocazioni dei tifosi siciliani. "Neanche lo vinci il campionato, mediocri" il commento, poi cancellato, di Izzo che non le ha mandate a dire a un sostenitore del Palermo. "Vedi di vincere i playoff, che l'anno prossimo perdi andata e ritorno" il secondo commento di Izzo, anche questo rimosso. Ma gli screenshot sono ancora online.
In seguito lo stesso difensore ha annunciato una pausa di riflessione dovuta a problemi personali. "Sono in un momento della mia vita in cui sento il bisogno di fermarmi e prendermi una pausa di riflessione. È una scelta difficile ma necessaria per fare chiarezza dentro me stesso e affrontare con responsabilità ciò che sto vivendo. So bene che questa situazione può causare dolore a Raffaella Fico, e per questo voglio esprimere nei suoi confronti il mio rispetto sincero, prima ancora che umano. Allo stesso tempo, tengo a chiarire che questa pausa non rappresenta in alcun modo un ritorno con la mia ex moglie, madre dei miei figli, una persona che continuerà sempre ad avere il mio massimo rispetto per il ruolo che ha nella mia vita e per il percorso che abbiamo condiviso. Anche da adulti si attraversano momenti complessi. Ci sono situazioni che vanno vissute fino n fondo per essere comprese davvero e affrontate con la giusta consapevolezza. Oggi sento il dovere di prendermi questo tempo, con rispetto verso tutte le persone coinvolte".
A dicembre Raffaella Fico aveva perso il figlio che aspettava con Izzo, recentemente si erano diffuse voci su un riavvicinamento del difensore con la ex moglie Titta Angellotti, oggi smentite sui social.