Bufera social Izzo: prima si scatena contro i tifosi del Palermo poi annuncia una pausa di riflessione

07 Apr 2026 - 12:52
Armando Izzo © instagram

Armando Izzo © instagram

Espulso nella gara di Serie B tra Palermo e Avellino, poi vinta 2-0 dai rosanero, Armando Izzo è stato protagonista sui social. Il difensore ex Genoa si è scusato con i propri tifosi per il cartellino rosso che ha rovinato la partita della truppa di Ballardini, ma anche risposto alle provocazioni dei tifosi siciliani. "Neanche lo vinci il campionato, mediocri" il commento, poi cancellato, di Izzo che non le ha mandate a dire a un sostenitore del Palermo. "Vedi di vincere i playoff, che l'anno prossimo perdi andata e ritorno" il secondo commento di Izzo, anche questo rimosso. Ma gli screenshot sono ancora online.

In seguito lo stesso difensore ha annunciato una pausa di riflessione dovuta a problemi personali. "Sono in un momento della mia vita in cui sento il bisogno di fermarmi e prendermi una pausa di riflessione. È una scelta difficile ma necessaria per fare chiarezza dentro me stesso e affrontare con responsabilità ciò che sto vivendo. So bene che questa situazione può causare dolore a Raffaella Fico, e per questo voglio esprimere nei suoi confronti il mio rispetto sincero, prima ancora che umano. Allo stesso tempo, tengo a chiarire che questa pausa non rappresenta in alcun modo un ritorno con la mia ex moglie, madre dei miei figli, una persona che continuerà sempre ad avere il mio massimo rispetto per il ruolo che ha nella mia vita e per il percorso che abbiamo condiviso. Anche da adulti si attraversano momenti complessi. Ci sono situazioni che vanno vissute fino n fondo per essere comprese davvero e affrontate con la giusta consapevolezza. Oggi sento il dovere di prendermi questo tempo, con rispetto verso tutte le persone coinvolte".

A dicembre Raffaella Fico aveva perso il figlio che aspettava con Izzo, recentemente si erano diffuse voci su un riavvicinamento del difensore con la ex moglie Titta Angellotti, oggi smentite sui social.

Ultimi video

01:33
MCH RIVER PLATE-BELGRANO 6/4 MCH

River Plate-Belgrano, guarda gli highlights

00:28
DICH ABETE SU CONTE DICH

Abete apre a Conte: "Tecnico di livello, con lui la Nazionale ha fatto bene"

00:28
DICH DE LAURENTIIS SU CONTE CT DICH

De Laurentiis: "Direi sì a Conte in Nazionale. Ma ora non accetterebbe"

03:06
Juventus-Genoa 2-0: gli highlights

Juventus-Genoa 2-0: gli highlights

03:59
Napoli-Milan 1-0: gli highlights

Napoli-Milan 1-0: gli highlights

03:44
Conte e la Nazionale: "CT? Io mi prenderei in considerazione…"

Conte e la Nazionale: "CT? Io mi prenderei in considerazione…"

02:00
De Winter: "Ora abbiamo bisogno di equilibrio"

De Winter: "Ora abbiamo bisogno di equilibrio"

02:17
Allegri: "Partita decisa da un episodio, Leão purtroppo non sta bene"

Allegri: "Partita decisa da un episodio, Leão purtroppo non sta bene"

01:49
Conte e lo Scudetto: "Dobbiamo guardare in alto"

Conte e lo Scudetto: "Dobbiamo guardare in alto"

02:11
Gutiérrez: "Scudetto? Noi vogliamo vincerle tutte…"

Gutiérrez: "Scudetto? Noi vogliamo vincerle tutte…"

01:11
Udinese-Como 0-0: gli highlights

Udinese-Como 0-0: gli highlights

01:57
Lecce-Atalanta 0-3: gli highlights

Lecce-Atalanta 0-3: gli highlights

01:24
Baldanzi: "Ripartiamo dal secondo tempo, obiettivo salvezza lontano"

Baldanzi: "Ripartiamo dal secondo tempo, obiettivo salvezza lontano"

02:21
Spalletti: "Di Gregorio si è ripreso la titolarità, rinnovo? Penso solo all'Atalanta"

Spalletti: "Di Gregorio si è ripreso la titolarità, rinnovo? Penso solo all'Atalanta"

02:38
Cambiaso: "Vittoria fondamentale in quota Champions. Felice per Di Gregorio"

Cambiaso: "Vittoria fondamentale in quota Champions. Felice per Di Gregorio"

01:33
MCH RIVER PLATE-BELGRANO 6/4 MCH

River Plate-Belgrano, guarda gli highlights

I più visti di Calcio

Inzaghi: "Io al posto di Gattuso? Sono lusingato ma in Arabia non vivo bene, di più"

Inter-Roma 5-2: gli highlights

Inter-Roma 5-2: gli highlights

DICH SPALLETTI SU CONTRATTO 4/4 DICH

Spalletti: "Contratto? Non riesco a capire perché vi sta a cuore, da un punto di vista di rapporti è tutto regolare"

Spalletti: "Di Gregorio si è ripreso la titolarità, rinnovo? Penso solo all'Atalanta"

Spalletti: "Di Gregorio si è ripreso la titolarità, rinnovo? Penso solo all'Atalanta"

L'amarezza di Gattuso

L'amarezza di Gattuso: "Fa veramente molto male"

Cambiaso: "Vittoria fondamentale in quota Champions. Felice per Di Gregorio"

Cambiaso: "Vittoria fondamentale in quota Champions. Felice per Di Gregorio"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Armando Izzo
12:52
Bufera social Izzo: prima si scatena contro i tifosi del Palermo poi annuncia una pausa di riflessione
12:46
Juve, il bollettino: brutte notizie per Vlahovic, nessuna lesione per Perin
12:34
Altro che Milan: Sergio Ramos lavora per acquistare il Siviglia
12:03
Bosnia-Italia, il foglietto dei rigori di Donnarumma finisce all'asta
11:50
Juve, esami per Perin e Vlahovic al J Medical