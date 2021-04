Roma, game over Fonseca: sei partite per dirsi addio

AVVENTURA FINITA

Esperienza ai titoli di coda: Friedkin vuole Sarri

Game over! Se già prima c'erano pochi dubbi, il tracollo di Manchester ha sancito definitivamente la rottura tra la Roma e Paulo Fonseca a fine stagione. Ancora sei partite, il ritorno con lo United e cinque di campionato per cercare di arrivare al settimo posto per la qualificazione in Europa Conference League, e poi le strade dei capitolini e dell'allenatore portoghese si divideranno. Due stagioni in cui il feeling con la piazza non è mai sbocciato e ora i Friedkin hanno deciso di puntare tutto su Maurizio Sarri.

L'avventura con il portoghese è ai titoli di coda dopo due anni di pochi alti e tanti bassi. Un allenatore che non è mai entrato veramente nel cuore dei tifosi, ma che comunque si è tolto qualche bella soddisfazione conquistando appunto la semifinale di Europa League dopo il quinto posto dello scorso anno in campionato. Ora il capolinea con Fonseca pronto a dire sì al Crystal Palace per iniziare una nuova avventura in Inghilterra. Al suo posto sembra tutto apparecchiato per l'arrivo di Maurizio Sarri dopo che si sono interrotti bruscamente i contatti con Max Allegri. L'ex Napoli e Juve dopo un anno fermo è pronto a ripartire dalla Capitale.