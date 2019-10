Roma, Fonseca: "Scelte obbligate, chi non regge la pressione coltivi patate"

VERSO ROMA-CAGLIARI

"Viste le tante assenze e le scelte limitate per me domani sarà facile decidere la formazione. Mi aspetto una gara complicata. La pressione? C'è ovunque. Chi non la regge vada a coltivare patate". Il tecnico della Roma Fonseca presenta così la sfida contro il Cagliari. Poi annuncia il forfait di capitan Florenzi ed esclude una conferma di Pastore: "Difficile che adesso possa fare due gare consecutive".

"Sarà una gara complicata, abbiamo avuto poco tempo per recuperare ma la squadra sta rispondendo bene dal punto di vista fisico - ha proseguito Fonseca nella conferenza stampa della vigilia - Spero saremo a un livello sufficiente per vincere la partita. Cristante e Veretout hanno già svolto il ruolo di trequartista, anche se nel nostro sistema vanno occupati spazi diversi rispetto al classico numero 10. Ma viste le circostanze la scelta dovrà inevitabilmente cadere su uno di loro due".



Sul numero elevato di infortuni: "Non entro nel dettaglio, stiamo facendo tutto il possibile per limitarli. C'e' una politica molto rigorosa da parte del club. Infortuni come quelli di Zappacosta e Pellegrini sono casuali, impossibili da prevedere". A proposito dei singoli: "Pau Lopez è recuperato e giocherà dall'inizio, mentre Florenzi non ha recuperato. È ancora a casa influenzato".

"La pressione dell'ambiente? Nel calcio c'è e bisogna accettarla. Chi non è in grado di sopportarla non può fare il calciatore professionista - ha proseguito Fonseca - Quello che io vedo e sento sempre è il sostegno costante dei nostri tifosi, che credono in noi creando un ambiente bellissimo in casa e in trasferta. È una cosa da apprezzare e di cui sentirsi orgogliosi. La pressione c'è ovunque, in particolare là dove si vuole vincere. E chi non e' in grado di sopportarla probabilmente dovrebbe prendersi un bel pezzo di terra e mettersi a coltivare patate. Così di certo sarebbe più rilassato".