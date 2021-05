Roma, Fonseca: "Restare in Serie A? No comment sulla Fiorentina"

QUI ROMA

Il tecnico dopo lo Spezia: "Vediamo settimana prossima"

Quello di Fonseca potrebbe non essere un addio alla Serie A: "Vedremo nella prossima settimana che può succedere. Fiorentina? Non posso dire niente in questo momento". Il tecnico portoghese, che verrà sostituito da Mourinho sulla panchina della Roma, ha chiuso con un pareggio: "È stato molto difficile. Il primo tempo non abbiamo giocato, ho detto ai ragazzi che in quel modo non era possibile recuperare la partita". Getty Images

Positivo comunque il bilancio dei due anni in giallorosso: "Ho imparato tante cose, non voglio dirne solo una. Sono stati due anni belli in cui ho imparato tanto. È stato un onore per me allenare la Roma, posso dirmi che mi sono adattato".