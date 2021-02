Paulo Fonseca: "Mai sentito a rischio. Ma ora obiettivo Champions"

"Non ho mai sentito il mio posto in pericolo". Non si nasconde l'allenatore della Roma Paulo Fonseca in un'intervista al quotidiano sportivo portoghese 'O Jogo' pubblicata alla vigilia della sfida d'Europa League di domani contro il Braga. Nel faccia a faccia col tecnico si è parlato anche del caso Dzeko: "Ormai è tutto completamente risolto". Poi c'è spazio anche per gli obiettivi dei giallorossi: "Siamo terzi e molti ci davano inizialmente al sesto-settimo posto. Stiamo giocando bene, siamo motivati e l'obiettivo è di tornare in Champions, pur essendo consapevoli che in Serie A ci sono tante squadre molto forti".

