Roma, Fonseca: "Io sempre sotto esame, penso solo al Manchester"

Il tecnico giallorosso dopo la sconfitta di Cagliari: "Non abbiamo sbagliato l'atteggiamento oggi"

La Roma non vince da tre giornate in Serie A e con la sconfitta di Cagliari, 2-3 in trasferta, i giallorossi devono ora difendersi dal ritorno del Sassuolo anche in chiave Conference League, prima ancora che puntare a vincere l'Europa League: "Non abbiamo sbagliato l'atteggiamento a differenza di altre volte - ha commentato Fonseca a fine partita -, oggi abbiamo lottato. Il gol a freddo ha condizionato il match anche se abbiamo reagito bene trovando il pareggio. Abbiamo provato ad attaccare, prima di regalare il gol del 2-1 che ha complicato tutto".

Fonseca ha recuperato Smalling dopo un lungo infortunio: "Ha fatto una buonissima partita dando sicurezza alla squadra. Era importante farlo giocare e lo ha fatto bene, così da poterlo avere contro il Manchester. Purtroppo non sono riuscito a dare minuti a tutti tra i rientranti, ma lui e Spinazzola era importante riaverli. Vedremo la formazione per la sfida allo United tra lui e Cristante, chi starà in centro e chi sulla destra".

Il futuro del tecnico portoghese resta più che in bilico e costantemente in discussione: "Da quando sono arrivato sono stato sotto esame. Io penso al mio lavoro, ovviamente la semifinale contro il Manchester è importante e devo pensare solo a quella. E' troppo importante per la Roma. Lo United è molto forte in contropiede, ma noi non possiamo andare là solo a difendere. La squadra dovrà avere la palla e non lasciare il tempo di costruire all'avversario. Dovremo dimostrare personalità".