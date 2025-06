Roma, Mancini attende Gasp: "È forte, sarà un ritiro tosto. Spalletti? Non convocato per scelta tecnica"

Mancini, infine, non è stato convocato per le sfide dell'Italia contro Norvegia e Moldavia nonostante la grande emergenza nel reparto difensivo: "Non c'è mai stato niente di personale con Spalletti - ha commentato -, non mi ha convocato per scelta tecnica e le decisioni vanno accettate. Mi ha portato all'Europeo e gliene sarò sempre grato". Sulla voglia di far parte del gruppo Azzurro, dopo le polemiche delle ultime settimane, Mancini ha detto la propria opinione: "Quando vieni chiamato ci devi andare di corsa, altrimenti da casa diventi il primo tifoso. La Nazionale è qualcosa di unico, non solo per chi gioca. Speriamo che una partita andata male non complichi i piani per andare al Mondiale".