La Roma pronta a blindare Svilar: intesa vicina

La Roma ha respinto l'assalto del Milan per il portiere Mile Svilar, che era il candidato numero 1 per sostituire Mike Maignan in caso di partenza del francese verso il Chelsea. Con l'ipotesi cessione dell'ex Lille sfumata, ora i giallorossi possono riavviare la trattativa per il rinnovo del suo estremo difensore. Dopo le prime due offerte, la dirigenza guidata da Ghisolfi è pronta a presentare una terza proposta confidando di trovare un'intesa a breve. Oltre al piano per prolungare la permanenza di Svilar in giallorosso, il direttore sportivo sta anche lavorando su alcune possibili cessioni e per cercare di trattenere alcuni giocatori della rosa.