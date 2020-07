Roma, Fonseca: "Gara difficile e vittoria importante"

QUI ROMA

Paulo Fonseca sente profumo di quinto posto e non nasconde la soddisfazione per il successo della sua Roma sulla Fiorentina: "Era una partita difficile - ammette il tecnico giallorosso -, non perdevano da sei partite e chiudevano bene gli spazi. Abbiamo fatto una buona gara, abbiamo creato molte situazioni per fare gol. Vittoria importante". Poi su Zaniolo: "Ha grandi qualità ma è un giovane. Dobbiamo lasciarlo crescere normalmente perché ha grande qualità, può essere un giocatore molto importante per la Roma".

Se proprio si vuole trovare una pecca alla buonissima Roma di questa fase di stagione, a preoccupare sono i gol subiti da calcio da fermo...

"Abbiamo sbagliato oggi come contro l’Inter. La Fiorentina non ha avuto altre opportunità. Normalmente durante la stagione non abbiamo questi problemi, ma abbiamo sbagliato in questa zona in queste due partite. Vediamo adesso come correggere questo errore".

L’aspetto societario toglie tranquillità?

"No, la squadra gioca bene ed è in fiducia. Non è né una scusa né un problema, dobbiamo pensare al campo e alla partita con il Torino".

Siete più pazienti e anche fisicamente finite sempre in crescendo, è importante anche per l’Europa League…

"Quando facciamo giocare sempre gli stessi è normale che arrivino meglio fisicamente. La squadra ha trovato spazio contro una squadra che si chiude bene, non c’era molto spazio per attaccare ma con pazienza abbiamo creato molte situazioni".

