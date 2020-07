Roma-Fiorentina 2-1, i giallorossi allungano sul Milan

ROMA-FIORENTINA 2-1

Missione compiuta per la Roma di Fonseca, che batte 2-1 la Fiorentina e allunga sul Milan, ora a -4, nella corsa per il quinto posto in classifica. A decidere il match dell'Olimpico sono due rigori, al solito perfetti, di Jordan Veretout (infallibile quest'anno dal dischetto: 5 su 5 ) che prima, minuto 45, porta in vantaggio i giallorossi. Quindi, dopo il provvisorio pari di testa di Milenkovic (54'), chiude i conti all'87' tra le proteste viola.









































































LA PARTITA

La Roma vede sempre più sicuro il quinto posto, che vale la fase a gironi dell’Europa League: dopo la sconfitta del Sassuolo contro il Napoli e il pareggio del Milan con l’Atalanta, gli uomini di Fonseca allungano sui rossoneri e sui partenopei. I giallorossi, infatti, si impongono 2-1 sulla Fiorentina e si portano a +4 sulla formazione rossonera e a +5 sugli azzurri. Dal canto loro, i toscani non hanno più nulla da chiedere a questo campionato, dunque un risultato che non stravolge la classifica dei viola, ancora 12esimi a 43 punti.

Il successo della Lupa matura al termine di una gara iniziata a rilento: non succede nulla per 40 minuti, poi il match si infiamma con Kouame e Mancini, che sfiorano il vantaggio per le rispettive squadre. A sbloccare il risultato, però, sono i padroni di casa: Peres riceve palla da Dzeko, ma viene steso in area da Lirola. Per l’arbitro è rigore e dagli 11 metri si presenta l’ex Fiorentina Veretout, che con freddezza spiazza Terracciano e porta la Roma sull’1-0 al 45’. Dopo il gol incassato, la Fiorentina prova a reagire e in pieno recupero trova un palo con Pezzella, ma subisce anche una rete da Mancini, tuttavia annullata per fuorigioco.

Nella ripresa, la Fiorentina entra convinta e trova il pareggio: dopo 9 minuti c’è un calcio d’angolo e Diawara si distrae; ne approfitta Milenkovic, che salta al centro dell’area e insacca di testa. Dopo la rete della Fiorentina, gli uomini di Fonseca vogliono ritrovare il vantaggio, ma i guantoni di Terracciano sventano ogni tentativo, o quasi: al 90’ il portiere viola esce su Dzeko, c’è un contatto in area e Chiffi concede un altro rigore per la Roma. Veretout batte il penalty, infilando il definitivo 2-1. Per i giallorossi, ora a 64 punti, si tratta del secondo successo consecutivo dopo il 6-1 ottenuto contro la Spal.



LE PAGELLE

Veretout 7.5: la sua assoluta freddezza dal dischetto consente alla Roma di portarsi in vantaggio per due volte, regalandole la vittoria. Poi confeziona qualche buon assist, come suo solito, per i compagni.

Dzeko 7: la punta giallorossa crea molto, si muove bene e mette in assoluta difficoltà la retroguardia della Fiorentina. Grazie alla sua incursione, la Roma trova il rigore della vittoria.

Diawara 6: una prestazione altalenante, buona in avvio gara, meno con l’andare del match. Suo l’errore sul gol di Milenkovic.

Milenkovic 7: la Fiorentina è in svantaggio e le serve un uomo che sappia rimettere la situazione in sesto. Lo trova nel serbo, che sfrutta l’errore di Diawara e infila l’1-1.

Terracciano 6.5: soprattutto nella ripresa, il portiere ospite mette i guantoni su molti tentativi della Roma. Purtroppo è lui che causa il secondo rigore romanista, sbagliando forse il tempo in uscita. Senza di lui, tuttavia, la sconfitta sarebbe stata più pesante.

Lirola 4.5: oltre alle difficoltà di gioco, il giocatore della Fiorentina commette un grave errore su Peres e concede il primo rigore alla Roma. Uno sbaglio che mette la sua squadra in condizione di svantaggio.

IL TABELLINO

Roma (3-4-2-1): Lopez 6, Mancini 6,5, Smalling 6,5, Kolarov 7, Peres 6,5, Diawara 6 (32’ st Cristante sv), Veretout 7,5, Spinazzola 7, Mkhitaryan 6,5 (37’ st Perez sv), Pellegrini 6,5 (15’ st Zaniolo 6), Dzeko 7. A disp.: Fuzato, Zappacosta, Perotti, Villar, Cetin, Kalinic, Fazio, Pastore, Kluivert. All.: Fonseca 7

Fiorentina (3-5-2): Terracciano 6,5, Milenkovic 7, Pezzella 6,5, Caceres 6,5, Ghezzal 6, Pulgar 6,5, Duncan 5.5, Chiesa 5 (37’ st Venuti sv), Lirola 4.5, Kouamé 5,5 (1’ st Vlahovic 5,5), Ribery 6 (1’ st Cutrone 5). A disp.: Chiorra, Brancolini, Dos Santos, Badelj, Sottil, Ceccherini, Agudelo, Dalbert, Terzic. All.: Iachini 6

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 45’ rig., 45’ st rig. Veretout (R), 9’ st Milenkovic (F)

Ammoniti: Pezzella (F), Caceres (F), Ghezzal (F), Iachini (F), Milenkovic (F), Mancini (R)

LE STATISTICHE

La Roma ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sei partite di campionato, i giallorossi non ci riuscivano da settembre 2016.

La Fiorentina ha affrontato 11 calci di rigore in questo campionato, record negativo per la Viola dal 2004/05 in Serie A (da quando Opta ha questo dato) – nella Serie A 2019/20 ne ha affrontati di più solo il Lecce (13).

Jordan Veretout ha segnato in tre delle ultime cinque partite di campionato, mentre aveva realizzato due sole reti nelle precedenti 27.

Jordan Veretout ha trasformato tutti i cinque rigori calciati in questo campionato con la Roma.

Dopo due gare a secco, la Roma è andata a segno in tutte le ultime sette partite di campionato.

Nikola Milenkovic è il più giovane tra i difensori con almeno cinque gol negli ultimi due campionati di Serie A.

Nikola Milenkovic ha segnato quattro gol in questo campionato, nessun difensore centrale ha fatto meglio.

La Roma ha colpito 20 legni in questo campionato, solo il Napoli (24) ne conta di più.