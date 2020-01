Roma, Fonseca: "Derby? Vinceremo giocando meglio"

VERSO ROMA-LAZIO

La Roma dalle tante assenze è pronta a vivere da protagonista la partita più attesa da sempre nella capitale: il derby contro la Lazio, reduce da 11 vittorie consecutive in campionato. "La squadra sta bene, è in fiducia e motivata - ha rassicurato il tecnico giallorosso Fonseca -. La sfida è speciale e siamo tutti carichi. Per vincere bisogna giocare meglio della Lazio, ma l'importante è avere coraggio". Sullo striscione contro Zaniolo: "Inaccettabile".

Dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano della Juventus, per i giallorossi di Fonseca c'è subito una opportunità di riscatto nel derby contro la Lazio. I biancocelesti sono al terzo posto e in grande forma in campionato, nonostante l'eliminazione dalla coppa nazionale, mentre la Roma deve fare i conti con l'infermeria piena: "Perotti e Pastore rientreranno per la panchina, ma la squadra tutto sommato sta bene. Giocheremo con la difesa a quattro, ma devo decidere gli esterni. Cristante giocherà anche se non è al massimo dopo il rientro dall'infortunio, ma al momento non abbiamo altre soluzioni per non stravolgere troppo la squadra. Sul recupero di Diawara sono ottimista, sta migliorando e non credo che dovremo intervenire sul mercato".

Il derby si gioca anche fuori dal campo, con le motivazioni: "Parliamo molto tra di noi, è una partita speciale e la motivazione è al massimo. Per noi è bellissimo vedere il sostegno dei nostri tifosi, è importantissimo. Dobbiamo lottare per loro e fare una grande partita, lo meritano". Gli infortuni non sono un alibi per il tecnico lusitano: "Io penso solo ai giocatori che ho a disposizione e fare il meglio con loro, avendo fiducia in tutti. L'importante è avere più soluzioni".

L'approccio alla partita per Fonseca è uno solo, anche nel derby: "Il fatto che il derby non va giocato ma va vinto è interessante, ma io sono dell'idea che vince chi gioca meglio. Facendo una buona partita riduciamo le possibilità di perdere e se giochiamo con iniziativa e coraggio siamo più vicini alla vittoria. Credo fortemente in questo e anche contro la Lazio io gioco per vincere. Voglio una Roma con coraggio, ambizione e voglia di vincere a prescindere dall'avversario. Contro la Juve abbiamo perso due volte, ma sono contento dell'atteggiamento mostrato dalla squadra che ha attaccato, creato situazioni pericolose e giocato a pallone. Per me è la cosa più importante".

Anche il mercato della Roma è complicato. Lo scambio Politano-Spinazzola è saltato, ma le trattative non mancano: "Sto lavorando con l'area mercato per assicurare le migliori soluzioni per la Roma in questo momento. Lavoro insieme con Petrachi e Fienga, sono sicuro che a fine mercato avremo i giocatori che ci servono. Non sono deluso del mancato arrivo di Politano perché per sostituire Zaniolo abbiamo pensato a 3-4 giocatori. Nei prossimi giorni arriverà qualcuno in quel ruolo, che attacchi la profondità, sia veloce e sappia venire all'interno del campo. A centrocampo aspettiamo".

In squadra ci sono due romani e romanisti come Florenzi e Pellegrini e spesso in passato si è parlato di come i giocatori nati nella capitale sentano particolarmente la tensione del derby: "Io ho visto tutti i giocatori motivati, la maggiore pressione che abbiamo è quella che ci mettiamo addosso da soli. Se Florenzi e Pellegrini la sentono di più, io non lo so. Posso solo dire che ho visto i ragazzi sereni ed equilibrati".

Infine un commento sullo striscione esposto contro Zaniolo a Trigoria: "Chi l'ha fatto non è un tifoso di calcio, non è uno striscione accettabile. Chi l'ha fatto non ama il calcio".