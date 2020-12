Roma, Fonseca contro l'arbitro: "Episodi incomprensibili, c'era un rigore"

Paulo Fonseca, espulso alla fine del primo tempo, se la prende con l'arbitro Maresca per la direzione di gara. "L'arbitraggio non mi è piaciuto. Non capisco il primo fallo di Pedro, come si possa dare un giallo in questa situazione. Dopo penso al fallo su Pellegrini - ha spiegato il tecnico della Roma -. Posso capire che l’arbitro può non vedere, ma c’è il Var oggi. Come si può avere un dubbio poi sul rigore che si può dare a noi".

lapresse