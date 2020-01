Roma, Fonseca: "Contento della reazione dopo i gol regalati"

QUI ROMA

Brutto momento per la Roma che contro la Juventus ha subito la seconda sconfitta consecutiva in casa nel 2020 e ha perso Zaniolo per un brutto infortunio: "Siamo molto tristi per lui ed è un grosso problema per noi". I giallorossi hanno pagato i primi 10' dove hanno subito due gol: "E' sempre difficile giocare contro la Juventus, se poi regaliamo due gol nei primi minuti lo diventa ancora di più. Dopo però la squadra ha fatto una buona partita, specialmente nel secondo tempo dove abbiamo aggredito la Juventus. Recupare due gol però non è facile". Fonseca: "Una grande reazione alla falsa partenza"

Il secondo gol preso è stato per un errore in uscita dal portiere: "Far partire l'azione da dietro è uno dei miei credo nel calcio. Quando succedono questi errori è colpa mia. Lavoriamo molto su queste situazioni, ma sono convinto che rischiando di più abbiamo più possibilità di vincere rispetto a fare le cose prevedibili. Io credo in un calcio coraggioso e con la squadra che prende dei rischi".

Tra i migliori in campo Diawara e Mancini, mentre i senior hanno un po' deluso con gli errori di Kolarov e Veretour: "Veretout ha sbagliato in occasione del secondo gol, ma è stata solo una situazione. Dopo però ha giocato bene, reagendo e giocando con coraggio. Per me questo è più importante che l'errore stesso". Tanti gli errori tecnici, soprattutto nel primo tempo: "Io penso che dopo quei due regali abbiamo giocato bene. Non abbiamo perso fiducia e sono orgoglioso della partita fatta dopo quei dieci minuti terribili".

Il 2020 in casa è iniziato con due sconfitte per la Roma: "Non è stata una questione tattica e non mi piace di errori individuali, anche perché il responsabile sono io. Non è cambiato niente dal finire del 2019, sono fiducioso".

