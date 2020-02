Roma, Fonseca: "Atalanta super, serviranno coraggio ed esperienza"

Al netto delle partite che verranno poi è una esagerazione definirlo un match decisivo. Certo è che Atalanta-Roma rappresenta però un crocevia importante nel cammino che può portare al quarto posto e, quindi in Champions. Ne è consapevole in primis Paulo Fonseca che a Bergamo conta di ritrovare la sua Roma, coraggiosa e sicura di sè come invece suo malgrado non è stata in questo difficile e tormentato inizio d'anno: "Sarà difficile" ha sentenziato il tecnico giallorosso in conferenza stampa. "Loro sono una grande squadra, aggressiva in fase difensiva, ma anche con grande qualità. Hanno ottimi giocatori e un bravissimo allenatore. E' una delle partite più difficili che abbiamo".

Partita complessa che arriva all'indomani del ko con il Bologna e dopo una settimana segnata anche dalle polemiche interne e dalla turbolenta conferenza del ds Petrachi: "Secondo lui la squadra ha perso umiltà dopo il derby? Io sono totalmente concentrato sulla partita di domani, non voglio commentare le sue parole. In questo momento posso dire però che non c'è nessun problema o divisione, siamo tutti uniti e insieme lavoriamo per fare una buona partita". Per quanto concerne la formazione, contro l'Atalanta l'ex nerazzurro Mancini tornerà a centrocampo, ma più che degli uomini che schiererà o meno Fonseca sembra maggiormente interessato allo spirito che la Roma riverserà sul terreno di gioco: "Per giocare nella mia squadra dobbiamo avere coraggio. Questa squadra lo ha quasi sempre avuto anche quando abbiamo perso. Per esempio con la Juve in otto minuti abbiamo preso due gol, se una squadra non ha coraggio contro una squadra così puoi prenderne quattro o cinque. In ogni momento la squadra ha reagito bene, anche a Torino dove nonostante il risultato negativo la squadra ha sempre giocato con coraggio. Continuo ad avere la certezza che la squadra ha accusato molto la partita con il Sassuolo. L'Atalanta fa una pressione fortissima nel nostro primo momento di costruzione di gioco e recupera tanti palloni, non ci sarà molto tempo per pensare".