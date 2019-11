Roma, Fonseca: "A volte serve alzare la voce, primo tempo lenti e poco aggressivi"

QUI ROMA

"Se ho alzato la voce? A volte è necessario. Nel primo tempo abbiamo giocato con poca intensità e aggressività la squadra era lenta. Meglio nel secondo tempo". Così il tecnico della Roma Paulo Fonseca dopo la vittoria sul Brescia, arrivata con tre gol nella ripresa. "Dobbiamo ancora migliorare in tutte le fasi della gara, Florenzi? Ha fatto una buona partita. Io non ho bisogno di spiegare nulla, i giocatori capiscono che faccio il bene della squadra".

Sui singoli: "Pellegrini e Zaniolo possono giocare in diverse posizioni. Lorenzo era alla prima gara dopo l'infortunio, ha fatto bene. Florenzi può migliorare offensivamente. Può giocare sia come ala che come terzino. Ho sempre parlato con grande equilibrio, con Florenzi come con altri", Sui tanti gol da calcio d'angolo, la Roma è la squadra che ne segna di più: "Sui corner lavoriamo sempre prima della gara, con attenzione. Abbiamo uomini molto pericolosi", ha concluso.

