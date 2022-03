Roma, Felix in discoteca fino all'alba: Mou lo spedisce in Primavera

ROMA

Lo Special One non ha gradito la nottata di svago del giovane attaccante alle prese con un problema all'anca e l'ha punito



Carota e bastone. Così José Mourinho sta gestendo Felix Afena-Gyan. Dopo averlo fatto debuttare in Serie A e averlo preso sotto la sua ala protettrice, il tecnico portoghese ha rispedito l'attaccante 19enne in Primavera per una nottata trascorsa in discoteca fino all'alba nonostante alcuni problemi all'anca che l'avevano costretto a saltare la trasferta con lo Spezia. ipp

Una "leggerezza" che lo Special One non ha gradito e che è stata immediatamente punita con un "declassamento" momentaneo condiviso col club per far maturare il giocatore e fargli capire le priorità di un calciatore professionista. Dettagli che Mou conosce alla perfezione e che Felix dovrà imparare in fretta se vuole continuare a rimanere nel giro della prima squadra, crescere e collezionare nuove presenze in Serie A. Soprattutto se in panchina c'è uno come Mourinho che dà molto, ma pretende anche molto dai suoi giocatori.