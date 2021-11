Roma, Mourinho mantiene la promessa: scarpe da 800 euro a Felix Afena

IL REGALO

Video rimosso per una frase offensiva in sottofondo, ma il giocatore precisa: "Non c'è razzismo"

Promessa mantenuta. José Mourinho ha fatto a Felix Afena-Gyan il regalo tanto atteso, dopo la splendida doppietta con cui il giovanissimo attaccante ghanese ha piegato la resistenza del Genoa di Shevchenko a Marassi. Lo Special One ha consegnato al suo pupillo un pacco con le scarpe da 800 euro di cui aveva parlato nelle interviste post-partita, ma il bel momento è stato rovinato da una voce in sottofondo. Nel video, prima pubblicato poi rimosso da Instagram dallo stesso Felix, si sente infatti chiaramente un commento decisamente fuori luogo: "Ci stanno le banane dentro". Una frase pronunciata da un dipendente giallorosso che però lo stesso giocatore ha poi definito scherzosa: "Volevo assicurarvi che non mi sono sentito offeso per i commenti in sottofondo e credo veramente che l'intento non fosse razzista".

"Ho letto molti commenti riguardo il video che ritrae me e il mister in un momento speciale. Volevo assicurarvi che non mi sono sentito offeso per i commenti in sottofondo e credo veramente che l'intento non fosse razzista": così Felix Afena-Gyan sui social in riferimento al filmato in questione. "Dal primo giorno che sono arrivato alla Roma sono stato accolto da tutti come una famiglia. E i ragazzi hanno scherzato con me, proprio come fa una famiglia".

Poi ha provato a spiegare il motivo di quel commento da parte di un dipendente del club: "Mangio tante banane - ha precisato - e su questa cosa ci scherziamo a volte e per questo motivo avete sentito quel commento. Qui alla Roma mi sento a casa da quando sono arrivato. Penso che la gente si sia fatta un'idea sbagliata su quello che è successo e hanno sentito".