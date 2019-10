Roma, ecco la casacca da trasferta 2020/2021: sarà avorio pallido

Dopo le anticipazioni riguardanti le terze maglie di Inter e Milan a proposito della stagione 2020/2021, il sito footyheadlines.com rilancia nuove indiscrezioni che stavolta toccano la Roma e, in particolare, la seconda maglia che verrà utilizzata nella prossima stagione. La casacca da trasferta dovrebbe essere color avorio pallido, in qualche modo simile a quella scelta per la stagione 2017-18. Lo stemma e il simbolo della Nike, invece, dovrebbero avere delle rifiniture in rosso che richiamano i colori societari.