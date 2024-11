Roma, senti De Rossi: "Mai più a Trigoria? Questo non l'ho mai detto"

"Io questa cosa non l'ho mai detta". Così Daniele De Rossi, ex allenatore della Roma, ha risposto a chi gli chiedeva della frase "Qui non mi vedrete più" che, secondo alcune ricostruzioni, avrebbe detto il giorno del suo esonero a Trigoria. De Rossi è entrato oggi a far parte della Hall of Fame del calcio italiano, riconoscimento che gli è stato conferito nel corso della cerimonia che si è tenuta al centro tecnico federale di Coverciano a Firenze. A Trigoria, ha detto dal palco di Coverciano la storica bandiera giallorossa, "io sono di casa, ho passato più tempo lì che nella mia casa. Nei posti dove uno si sente a casa ci torna, anche se non ci vai tutti i giorni a fare colazione. Come torno a Coverciano, tornerò anche a Trigoria".