Inter, spunta la terza maglia per il 2020/2021: grigia e gialla

Dopo il Milan tocca all'Inter. Spuntano le prime indiscrezioni sulla terza maglia per la stagione 2020/2021. Secondo Footy Headlines specializzato nell'anteprima delle divise da gioco, si presenterà con dei colori che evocano lieti ricordi ai tifosi nerazzurri: grigio scuro e tour yellow. Il giallo verrà utilizzato per i dettagli: scritte, loghi e sponsor. Non una rivoluzione in casa nerazzurra, dato che questa divisi ricorda molto la vicino quella con cui l'Inter di Ronaldo e Simoni, nella stagione 1997/1998 vinse la Coppa Uefa.