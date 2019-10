Milan, ecco la terza maglia per il 2020/2021: sarà azzurra

Novità dalle parti di Milanello. Dopo la nazionale italiana che ha scelto come colore per la terza maglia il verde, anche il Milan fa una scelta originale. Secondo il sito footyheadlines.com specializzato nell'anteprima delle casacche da gioco, la base per la terza divisa 2020/2021 sarà... azzurra! Su questo fondo, infatti, verranno posizionati gli inserti bianchi. Una scelta che pare strana, ma che in realtà non è una novità assoluta: già nel 1995/1996, infatti, i rossoneri utilizzarono la maglia di quel colore.