Roma, Dzeko si allena ancora a parte: resta il gelo con Fonseca

IL CASO

In casa Roma continua a tenere banco il "caso" Dzeko. Ufficialmente il bosniaco deve ancora smaltire la contusione rimediata dopo l'eliminazione in Coppa Italia e si è ancora allenato a parte, ma le divergenze con Fonseca restano e tra i due rimane il gelo. Una situazione da maneggiare con cura a Trigoria, con la società impegnata a cercare una mediazione. Getty Images

Alla chiusura della finestra invernale del mercato, del resto, mancano soltanto otto giorni e in questo momento la cessione del bomber resta una pista difficilmente percorribile. D'altro canto, visti i conti, il club giallorosso non può nemmeno permettersi di tenere un giocatore da 7,5 milioni a stagione in panchina o addirittura fuori rosa. Situazione che sembra consigliare a tutti una certa cautela nella gestione del rapporto tra il tecnico e l'attaccante con l'obiettivo principale di ricomporre la frattura.