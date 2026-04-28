Roma, Dybala tra campo e futuro: "Voglio il Mondiale. Il Boca? Oggi difendo il giallorosso, ma..."

A far tremare i tifosi della Roma, però, sono le dichiarazioni sul futuro e sul pressing costante dell'amico Leandro Paredes: "Lui non collabora! Mi arrivano i suoi messaggi e quelli della moglie. Ci sentiamo sempre da quando è andato via, ci mancano molto". Ridendo, racconta anche dello scherzo via chat: "Due giorni fa è uscita una mia foto con la maglia del Boca, l'hanno mandata nel gruppo chiedendo se fosse l'intelligenza artificiale. Ci siamo fatti una grossa risata".