Roma, Dybala si ferma nel riscaldamento: problema al flessore sinistro

Paulo Dybala, uno degli uomini più in forma della Roma, si ferma. Annunciato nella formazione titolare della squadra giallorossa contro l'Atalanta, l'argentino ha dovuto dare forfait in extremis: ha accusato infatti un problema al flessore della gamba sinistra durante i primi minuti di riscaldamento allo stadio Olimpico ed è stato costretto a rientrare negli spogliatoi. La Joya non si è neanche seduto in panchina ma è andato in tribuna. Al suo posto Mourinho ha schierato Matic in mediana vicino a Cristante con Pellegrini avanzato sulla trequarti.