Roma: Dybala resta in dubbio per la finale di Budapest, il dolore non passa

ROMA

L'argentino fuori contro la Salernitana nonostante i miglioramenti degli ultimi giorni. L'allarme di Mourinho

© Getty Images "Dybala sta male, non sono ottimista", ha risposto stizzito José Mourinho alla domanda sulle condizioni del'attaccante argentino dopo il pareggio con la Salernitana. Il tecnico della Roma aveva altri programmi per l'ex Juve: un rientro graduale dopo l'infortunio alla caviglia sinistra rimediato un mese fa a Bergamo contro l'Atalanta per poi poterlo avere a completa disposizione per la finale di Europa League del 31 maggio a Budapest contro il Siviglia. Dybala doveva essere della partita dopo le nuone notizie dagli allenamenti degli ultim giorni e invece i piani dello Special One sono saltati per il riacutizzarsi del dolore: neanche panchina con la Salernitana e un grosso punto interrogativo in vista del grande appuntamento tra otto giorni.

Vedi anche roma Roma, Mourinho: "La penalizzazione Juve è uno scherzo, dispiace per Allegri"

Una risposta importante arriverà in questo senso già sabato, quando la Roma sarà impegnata al Franchi contro la Fiorentina.

A Budapest la Roma non potrà contare sul tifo dell'ex Daniele De Rossi. "Quando un pezzo del tuo cuore si diploma tu non puoi mancare, non c'è finale che tenga. Fate i bravi, ve prego", le parole, affidate a Instagram, dell'ex centrocampista giallorosso, che assisterà al diploma della prima figlia Gaia. E ancora: "No, non ho biglietti per la finale di Budapest. Non posso rimediarli, non posso comprarne, non ho agganci e non chiamerò i giocatori perché presumo che riceveranno mille messaggi al giorno anche loro. Se avete comprato il biglietto aereo e prenotato l'hotel, ma non avete quello della partita: "Sete stron... du vorte".