Serie A 2026/27, il dato dei rigori all'undicesima giornata: zero a favore e contro per la Juventus

I giornali sportivi: martedì 10 novembre 2026
© Rassegna Stampa
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L'undicesima giornata di Serie A 2026/27, l'ultima prima della pausa per le nazionali, ha portato in dote due calci di rigore, curiosamente tutti nella stessa partita: Parma-Bologna. Non è un caso, verrebbe da dire guardando le statistiche dei penalty sin qui visto che i rossoblù sono la squadra che ne ha ricevuti di più (assieme a Lazio e Monza) ma anche quella che ne ha subiti di più (con Atalanta Frosinone, Sassuolo e Venezia).
Sono 24 i calci di rigore assegnati fin qui, come scrivevamo ieri nell'approfondimento post-campionato. Bologna, Lazio e Monza, dicevamo, sono le squadre che ne hanno avuti di più a favore (3) ma solo il Bologna li ha trasformati tutti (due con Bernardeschi e uno con Orsolini). Un errore (di Cutrone) per il Monza e due nella stessa partita (di Zaccagni e Frattesi contro il Sassuolo) per la Lazio.
Anche a causa della nuova linea arbitrale di Orsato, sono diverse le squadre ancora a secco di penalty a favore: Roma, Juventus, Torino, Lecce, Fiorentina, Sassuolo e Udinese. Varela e Bernardeschi con due trasformazioni su due tentativi i cecchini infallibili.
Sono invece Frosinone, Bologna, Atalanta, Sassuolo e Venezia le squadre che si sono viste fischiare più rigori contro (3). Turati, portiere del Sassuolo, è quello che ne ha parati di più (due). Ancora senza penalty contro Inter, Milan, Como, Juventus, Napoli, Torino e Genoa. Solo bianconeri e granata non hanno ricevuto né rigori a favore, né contro,
Infine il saldo tra rigori ricevuti e subiti premia Inter, Lazio, Milan, Monza e Napoli (+2) mentre al Sassuolo (-3) è andata decisamente peggio.
|SQUADRA
|RIGORI FAVORE
|RIGORI CONTRO
|DIFFERENZA
|ATALANTA
|1
|3
|-2
|BOLOGNA
|3
|3
|0
|CAGLIARI
|2
|1
|+1
|COMO
|1
|0
|+1
|FIORENTINA
|0
|1
|-1
|FROSINONE
|1
|3
|-2
|GENOA
|1
|0
|+1
|INTER
|2
|0
|+2
|JUVENTUS
|0
|0
|=
|LAZIO
|3
|1
|+2
|LECCE
|0
|1
|-1
|MILAN
|2
|0
|+2
|MONZA
|3
|1
|+2
|NAPOLI
|2
|0
|+2
|PARMA
|2
|2
|=
|ROMA
|0
|1
|-1
|SASSUOLO
|0
|3
|-3
|TORINO
|0
|0
|=
|UDINESE
|0
|1
|-1
|VENEZIA
|1
|3
|-2
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