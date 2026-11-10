Serie A 2026/27, il dato dei rigori all'undicesima giornata: zero a favore e contro per la Juventus

Sono 24 i calci di rigore assegnati fin qui, come scrivevamo ieri nell'approfondimento post-campionato. Bologna, Lazio e Monza, dicevamo, sono le squadre che ne hanno avuti di più a favore (3) ma solo il Bologna li ha trasformati tutti (due con Bernardeschi e uno con Orsolini). Un errore (di Cutrone) per il Monza e due nella stessa partita (di Zaccagni e Frattesi contro il Sassuolo) per la Lazio.