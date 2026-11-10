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Serie A 2026/27, il dato dei rigori all'undicesima giornata: zero a favore e contro per la Juventus

Anche la Roma non ha ancora ricevuto penalty a favore. Bologna scoppiettante: re dal dischetto sia a favore che contro

10 Nov 2026 - 08:41
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L'undicesima giornata di Serie A 2026/27, l'ultima prima della pausa per le nazionali, ha portato in dote due calci di rigore, curiosamente tutti nella stessa partita: Parma-Bologna. Non è un caso, verrebbe da dire guardando le statistiche dei penalty sin qui visto che i rossoblù sono la squadra che ne ha ricevuti di più (assieme a Lazio e Monza) ma anche quella che ne ha subiti di più (con Atalanta Frosinone, Sassuolo e Venezia).

Sono 24 i calci di rigore assegnati fin qui, come scrivevamo ieri nell'approfondimento post-campionato. Bologna, Lazio e Monza, dicevamo, sono le squadre che ne hanno avuti di più a favore (3) ma solo il Bologna li ha trasformati tutti (due con Bernardeschi e uno con Orsolini). Un errore (di Cutrone) per il Monza e due nella stessa partita (di Zaccagni e Frattesi contro il Sassuolo) per la Lazio.

Anche a causa della nuova linea arbitrale di Orsato, sono diverse le squadre ancora a secco di penalty a favore: Roma, Juventus, Torino, Lecce, Fiorentina, Sassuolo e Udinese. Varela e Bernardeschi con due trasformazioni su due tentativi i cecchini infallibili.

Sono invece Frosinone, Bologna, Atalanta, Sassuolo e Venezia le squadre che si sono viste fischiare più rigori contro (3). Turati, portiere del Sassuolo, è quello che ne ha parati di più (due). Ancora senza penalty contro Inter, Milan, Como, Juventus, Napoli, Torino e Genoa. Solo bianconeri e granata non hanno ricevuto né rigori a favore, né contro,

Infine il saldo tra rigori ricevuti e subiti premia Inter, Lazio, Milan, Monza e Napoli (+2) mentre al Sassuolo (-3) è andata decisamente peggio.

SQUADRARIGORI FAVORERIGORI CONTRODIFFERENZA
ATALANTA13-2
BOLOGNA330
CAGLIARI21+1
COMO10+1
FIORENTINA01-1
FROSINONE13-2
GENOA10+1
INTER20+2
JUVENTUS00=
LAZIO31+2
LECCE01-1
MILAN20+2
MONZA31+2
NAPOLI20+2
PARMA22=
ROMA01-1
SASSUOLO03-3
TORINO00=
UDINESE01-1
VENEZIA13-2

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