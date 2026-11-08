Manchester in archivio, la Roma è davvero una sinfonia da gol

Nel 3-0 sul Sassuolo si è rivisto Manu Konè, che si era infortunato lo scorso 14 ottobre contro il Real Madrid. Meno di un mese, prognosi perfettamente rispettata e ora il francese - non convocato da Zidane per il doppio impegno di Nations League - può completare il suo recupero. Questi giorni di sosta saranno importanti per ritrovare anche Paulo Dybala che - dopo un avvio sprint con 8 partite da titolare di fila e 631 minuti in campo - si è fermato per un problema al polpaccio. L'obiettivo è rivederlo in campo a Parma, magari part-time, per poi schierarlo dal primo minuto a Parigi mercoledì 25. Dybala ma anche Svilar: il portierone prosegue la riabilitazione e anche lui sarà a completa disposizione dopo la sosta. Anche Mancini e Rensch dovrebbero rientrare presto in gruppo, così che l'unico che non sarà disponibile per la ripresa dell'attività sarà Lorenzo Pellegrini.