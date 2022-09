Roma, Dybala già decisivo: Mourinho si coccola la Joya

IL PROTAGONISTA

L'argentino fin qui protagonista con 3 gol e 2 assist: i giallorossi se lo godono

La Roma giallorossa è già ai piedi di Paulo Dybala. In questo avvio di stagione l'argentino è stato senza ombra di dubbio l'uomo in più per la squadra di Mourinho e il suo apporto è risultato decisivo sia in termini di gioco sia, soprattutto, in termini di punti portati. Dopo il successo di Empoli la squadra capitolina è lì, al quinto posto, lontana un solo punto dalla vetta e gran parte del merito va proprio alla Joya, autore di 3 gol e 2 assist nelle ultime 4 partite.

Dybala ha fornito l'assist per entrambe le reti di Tammy Abraham in questa Serie A (contro Juventus ed Empoli) e ha preso parte a 5 gol su 8 totali realizzati dai giallorossi nelle prime 6 di campionato. Era dalla stagione 2017/18 che non partiva così bene: all'epoca fu protagonista di addirittura 10 reti, con due triplette e una doppietta, e Mourinho si sta già leccando i baffi all'idea di poter ritrovare quel giocatore che faceva sognare il popolo bianconero. La splendida rete dello 0-1 di lunedì sera, per altro, è stata la numero 27 segnata da fuori area da quando ha debuttato in Serie A nel 2012: nessuno ha fatto meglio in questo lasso di tempo (solo Mertens lo eguaglia).

Il tecnico lusitano è consapevole di avere tra le mani qualcosa di speciale: "Quest’anno l’aspettativa è alta perché è arrivato Dybala, che in condizioni normali non giocherebbe nella Roma - ha detto dopo la vittoria del Castellani -. Il modo di giocare della Roma è cambiato a causa sua, è un giocatore incredibile". Non è un caso, d'altronde, che l'argentino abbia disputato 7 partite consecutive da titolare, cosa che in avvio di stagione, un po' a causa degli infortuni un po' per il normale turnover che veniva operato alla Juve, non gli accadeva addirittura dai tempi di Palermo.

Insomma, in attesa di recuperare Zaniolo la Roma si coccola la sua Joya e punta su di lui per i prossimi, delicatissimi appuntamenti: prima l'Helsinki in Europa League, dove servirà reagire subito alla sconfitta contro il Ludogorets, poi Atalanta e (dopo la sosta) Inter in campionato. Due match che potranno dire molto sulle ambizioni dei ragazzi di Mou.

