AMICHEVOLI

Borussia Dortmund-Roma finisce 2-2: Dybala è sempre al centro, Rensch e El Aynaoui sottotono

I giallorossi si fanno rimontare un doppio vantaggio conquistato nei primi nove minuti

15 Ago 2026 - 20:09
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Difficile dire se nell'ultima amichevole precampionato pareggiata dalla Roma in casa del Dortmund ci siano più segnali positivi o negativi. Di incoraggiante c'è la prestazione di qualche singolo (Dybala su tutti), ma a rendere pensieroso Gasperini probabilmente è la rosa nella sua interezza, ancora non al completo, e qualche disattenzione difensiva di troppo nel corso dei 90 minuti. 

I migliori

 Lo spunto più evidente emerso dalla partita del Signal Iduna Park è che questa Roma non può fare a meno di Paulo Dybala, per distacco il migliore in campo: l'argentino crea, smista, dribbla e sblocca la partita dopo 4 minuti (a seguito di uno stop meraviglioso). Anche la condizione fisica sembra buona. Insieme a lui, di buono, ci sono gli ingressi di Molina e Vaz dalla panchina, entrambi con buoni spunti e ottimo passo, e la prestazione del giovane Lulli che, pur con qualche imprecisione, è riuscito a giocare una partita intraprendente senza grandi pecche difensive. 

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I flop

 Prestazione al di sotto delle aspettative in particolare per Rensch e El Aynaoui. L'olandese perde Karetsas in occasione dell'assist dell'1-2, poi si fa ammonire e infine si divora un gol quasi a porta vuota. El Aynaoui non commette errori evidenti, ma non riesce mai entrare davvero in partita, perdendo qualche pallone di troppo e risultando poco efficace in fase di ripiegamento. 

Gasp lancia un segnale?

 Ai più attenti non sarà sfuggita l'assenza di nuovi acquisti nell'undici titolare scelto da Gasperini. Chissà che il tecnico di Grugliasco non abbia voluto lanciare un segnale alla società riguardo l'urgenza di avere a disposizione rinforzi di qualità che possano candidarsi da subito alla titolarità. Koulierakis, Castro e Molina hanno avuto spazio nel secondo tempo, dimostrando comunque grande voglia e applicazione. Da oggi inizia ufficialmente il conto alla rovescia per l'esordio in campionato contro la Fiorentina: una settimana che, dalle parti di Trigoria, ci si augura sia bollente sul fronte mercato...

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