Borussia Dortmund-Roma finisce 2-2: Dybala è sempre al centro, Rensch e El Aynaoui sottotono

Lo spunto più evidente emerso dalla partita del Signal Iduna Park è che questa Roma non può fare a meno di Paulo Dybala, per distacco il migliore in campo: l'argentino crea, smista, dribbla e sblocca la partita dopo 4 minuti (a seguito di uno stop meraviglioso). Anche la condizione fisica sembra buona. Insieme a lui, di buono, ci sono gli ingressi di Molina e Vaz dalla panchina, entrambi con buoni spunti e ottimo passo, e la prestazione del giovane Lulli che, pur con qualche imprecisione, è riuscito a giocare una partita intraprendente senza grandi pecche difensive.