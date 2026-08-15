Fiorentina, Croci esordio da record a 16 anni e 44 giorni

Nato il 1° luglio 2010, Croci è un attaccante centrale di piede mancino che ha mosso i primi passi nelle giovanili del Marino Mercato Subbiano e dell'Aquila Montevarchi, prima di trasferirsi alla Fiorentina nell'estate del 2022. A luglio 2026 ha blindato il suo futuro firmando il suo primo contratto da professionista con il club viola (con scadenza fissata al 30 giugno 2029) e nelle giovanili della Viola si è distinto per numeri eccezionali, segnando oltre 40 gol in una singola stagione regolare e nei playoff. È un attaccante dotato di grande istinto per il gol, abile nel dribbling in area di rigore e con un eccellente tiro di sinistro. Nel suo palmarès giovanile vanta già la vittoria della Viareggio Cup, mentre a livello internazionale è stato protagonista con l'Italia Under 17, con cui ha conquistato il titolo europeo. Si tratta di un talento considerato tra i più interessanti della sua generazione.