Fiorentina, Croci esordio da record a 16 anni e 44 giorni

L'attaccante viola ha battuto il primato di Giacomo Banchelli: Grosso lo ha fatto entrare al 71' della partita dei 32esimi di Coppa Italia con il Benevento

15 Ago 2026 - 15:32
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Federico Croci ha scelto una serata speciale per entrare nella storia della Fiorentina. Il classe 2010 ha infatti fatto il suo debutto con la prima squadra nel successo per 4-1 contro il Benevento in Coppa Italia, diventando il più giovane esordiente nella storia del club viola. Un traguardo arrivato a soli 16 anni e 44 giorni, nel giorno del debutto ufficiale della nuova squadra di Fabio Grosso. Il precedente record apparteneva a Giacomo Banchelli, esordiente a 16 anni, 7 mesi e 14 giorni.

Chi è Federico Croci

 Nato il 1° luglio 2010, Croci è un attaccante centrale di piede mancino che ha mosso i primi passi nelle giovanili del Marino Mercato Subbiano e dell'Aquila Montevarchi, prima di trasferirsi alla Fiorentina nell'estate del 2022. A luglio 2026 ha blindato il suo futuro firmando il suo primo contratto da professionista con il club viola (con scadenza fissata al 30 giugno 2029) e nelle giovanili della Viola si è distinto per numeri eccezionali, segnando oltre 40 gol in una singola stagione regolare e nei playoff. È un attaccante dotato di grande istinto per il gol, abile nel dribbling in area di rigore e con un eccellente tiro di sinistro. Nel suo palmarès giovanile vanta già la vittoria della Viareggio Cup, mentre a livello internazionale è stato protagonista con l'Italia Under 17, con cui ha conquistato il titolo europeo. Si tratta di un talento considerato tra i più interessanti della sua generazione.

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