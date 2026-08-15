AMICHEVOLI

La Roma pareggia 2-2 contro il Dortmund in amichevole: Dybala solito trascinatore

Ai giallorossi non basta un doppio vantaggio al Westfalenstadion, dove debutta anche Molina

15 Ago 2026 - 19:35
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Si chiude con un pareggio l’amichevole di lusso in scena al Westfalenstadion per la Roma di Gian Piero Gasperini, fermata sul 2-2 dal Borussia Dortmund. Accade tutto nel primo tempo, quando Dybala e Cristante (sempre su assist dell’argentino) siglano un doppio vantaggio per i giallorossi, annullato però dai due gol con cui Ryerson e Guirassy riescono a ristabilire l’equilibrio nel punteggio. Nella ripresa arriva il debutto di Molina, acquistato dall’Atletico Madrid.

La partita

 Pronti, via e la Roma è subito avanti al 4’ al Westfalenstadion, quando il solito Paulo Dybala porta i giallorossi sull’1-0: l’argentino chiude un’azione da lui stesso iniziata, trasformando in gol con un sinistro rasoterra l’assist di Mancini. Passano cinque minuti e la Joya dipinge pure il corner che la testa di Cristante tramuta nel 2-0 romanista, ma al 12’ il Borussia Dortmund accorcia le distanze con Ryerson, bravo a sfruttare una difesa giallorossa troppo passiva. Il BVB riprende coraggio e al 28’ fa 2-2 con l’immancabile Guirassy, mandando così le squadre all’intervallo sul pareggio. Nella ripresa, Gasperini fa debuttare l’ultimo acquisto Molina, con la Roma che va poi vicina al gol vittoria con Castro. Al triplice fischio regge però il 2-2, che resta quindi il risultato finale.

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