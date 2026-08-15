La Roma pareggia 2-2 contro il Dortmund in amichevole: Dybala solito trascinatore

Pronti, via e la Roma è subito avanti al 4’ al Westfalenstadion, quando il solito Paulo Dybala porta i giallorossi sull’1-0: l’argentino chiude un’azione da lui stesso iniziata, trasformando in gol con un sinistro rasoterra l’assist di Mancini. Passano cinque minuti e la Joya dipinge pure il corner che la testa di Cristante tramuta nel 2-0 romanista, ma al 12’ il Borussia Dortmund accorcia le distanze con Ryerson, bravo a sfruttare una difesa giallorossa troppo passiva. Il BVB riprende coraggio e al 28’ fa 2-2 con l’immancabile Guirassy, mandando così le squadre all’intervallo sul pareggio. Nella ripresa, Gasperini fa debuttare l’ultimo acquisto Molina, con la Roma che va poi vicina al gol vittoria con Castro. Al triplice fischio regge però il 2-2, che resta quindi il risultato finale.