Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Catanzaro-Sudtirol: c'è Pafundi, novità Veroli

15 Ago 2026 - 17:57
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Catanzaro e Sudtirol si sfidano nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia: nel Catanzaro c'è il nuovo acquisto Pafundi, titolare anche Petriccione fresco di rinnovo di contratto. In avanti sempre Re Pietro Iemmello. Nel Sudtirol in avanti c'è l'ex Lecce Burnete, in difesa ecco Veroli recentemente arrivato dal Palermo ma di proprietà del Cagliari.

CATANZARO (3-4-1-2): Pigliacelli; Ruggero, Antonini, Verrengia; Candela, Alesi, Petriccione, Mosti; Pafundi, D’Alessandro; Iemmello.
SUDTIROL (4-2-3-1): Plizzari; Davi, Stivanello, Stabile, Veroli; Pyythia, Tronchin; Lopes, Vasic, Bjarkason; Burnete

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