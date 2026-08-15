Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Udinese-Padova: Zaniolo-Davis nei bianconeri, c'è l'ex Lasagna nel Padova

Udinese e Padova si sfidano nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia: Kosta Runjaic schiera l'artiglieria pesante, l'Udinese è quasi tutta quella titolare meno i giovani Abankwah e Palma. C'è Vojvoda. Nel Padova attenzione a Caprari e Lasagna, che è anche l'ex di turno avendo vestito la maglia bianconera.