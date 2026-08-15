Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Udinese-Padova: Zaniolo-Davis nei bianconeri, c'è l'ex Lasagna nel Padova

15 Ago 2026 - 18:15
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Udinese e Padova si sfidano nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia: Kosta Runjaic schiera l'artiglieria pesante, l'Udinese è quasi tutta quella titolare meno i giovani Abankwah e Palma. C'è Vojvoda. Nel Padova attenzione a Caprari e Lasagna, che è anche l'ex di turno avendo vestito la maglia bianconera.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.
A disposizione: Padelli, Piana, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Buksa, Arizala, Mlacic, Kabasele, Camara, Miller, Gomez, Ebosse, Pejicic.
PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Dellavalle, Sgarbi, Pastina; Zanimacchia, Zuelli, Fusi, Pompetti, Carissoni; Lasagna, Caprari.
A disposizione: Mouquet, Scaglia, Bacci, Lovato, Giunti, Varas, Bordoni, Capelli, Silletti, Bortolussi, Di Mariano, Cocchi, Faedo.
 

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