Borussia Dortmund-Roma, le formazioni ufficiali

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Svensson, Karetsas, Gadou, Ryerson, Bensebaini, Jobe Bellingham, Nmecha, Mane, Guirassy, Samuele Inacio.
A disposizione: Sabitzer, Fabio Silva, Lerma, Drewes, Meyer, Prates, Mathis Albert, Yamamoto, Azhil, Reggiani, Riedl. Allenatore: Niko Kovac.
ROMA (3-4-3): Svilar; Ndicka, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Lulli; Dybala, Malen, Soulé. A disposizione: Koulierakis, Castro, Koné, Molina, Ziolkowski, Mannini, De Marzi, Reale, Robinio Vaz, Morucci, Ghilardi, Gollini. Allenatore: Gian Piero Gasperini