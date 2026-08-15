Borussia Dortmund-Roma, le formazioni ufficiali

15 Ago 2026 - 16:28
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BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Svensson, Karetsas, Gadou, Ryerson, Bensebaini, Jobe Bellingham, Nmecha, Mane, Guirassy, Samuele Inacio.
A disposizione: Sabitzer, Fabio Silva, Lerma, Drewes, Meyer, Prates, Mathis Albert, Yamamoto, Azhil, Reggiani, Riedl. Allenatore: Niko Kovac.

ROMA (3-4-3): Svilar; Ndicka, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Lulli; Dybala, Malen, Soulé. A disposizione: Koulierakis, Castro, Koné, Molina, Ziolkowski, Mannini, De Marzi, Reale, Robinio Vaz, Morucci, Ghilardi, Gollini. Allenatore: Gian Piero Gasperini 

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