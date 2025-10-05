Roma, Dovbyk e Soulé titolari a caccia di rivincite dopo i rigori in Europa

La serata di Europa League è distante solo poche ore ma a Firenze la Roma riparte da Dovbyk e Soulé. Niente di clamoroso come scelta tecnica, visto che l'argentino è titolare e l'ucraino si alterna con Ferguson al centro dell'attacco. Solo che rimane il pensiero di quanto successo all'Olimpico contro il Lille. Il triplo rigore sbagliato dai due ha fatto il giro del mondo, scomodando precedenti illustri come il Beccalossi con lo Slovan e Palermo nella Nazionale argentina o Giordano e D'Amico in un Lazio-Napoli del lontano 21 aprile 1984.