Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
IN FIORENTINA-ROMA

Roma, Dovbyk e Soulé titolari a caccia di rivincite dopo i rigori in Europa

Dopo l'incredibile sequela di errori dagli undici metri i due attaccanti cercano il riscatto in campionato

05 Ott 2025 - 10:53
1 di 6
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

La serata di Europa League è distante solo poche ore ma a Firenze la Roma riparte da Dovbyk e Soulé. Niente di clamoroso come scelta tecnica, visto che l'argentino è titolare e l'ucraino si alterna con Ferguson al centro dell'attacco. Solo che rimane il pensiero di quanto successo all'Olimpico contro il Lille. Il triplo rigore sbagliato dai due ha fatto il giro del mondo, scomodando precedenti illustri come il Beccalossi con lo Slovan e Palermo nella Nazionale argentina o Giordano e D'Amico in un Lazio-Napoli del lontano 21 aprile 1984. 

C'è voglia di riscatto per i due che, oltre al danno dell'errore, hanno subito le ironie di tutti i social possibili e immaginabili. Ma se c'è qualcuno capace di riassestare un giocatore anche dal punto di vista mentale quello è proprio Gasperini. Soprattutto perché la gara di Firenze ha un'importanza particolare per una Roma che si ritrova in vetta alla classifica e vuole proseguire a sognare in grande.

roma
dovbyk
soule

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:56
Oggi c'è Inter-Cremonese

Oggi c'è Inter-Cremonese

02:29
MCH BORUSSIA D.-LIPSIA 1-1 BAYER LEV.-UNION BERLINO 2-0 MCH

Bundesliga: gli highlights delle big

01:51
MCH ZWOLLE-PSV 0-4 MCH

Zwolle-Psv Eindhoven 0-4: Napoli avvisato

01:45
MCH LANUS-SAN LORENZO 2-1 MCH

Lanus-San Lorenzo 2-1

01:33
MCH EINTRACHT-BAYERN 0-3 MCH

Eintracht-Bayern 0-3: gli highlights

01:33
MCH SPARTA ROTTERDAM-AJAX 4/10 MCH

Spettacolo tra Sparta Rotterdam e Ajax: rocambolesco 3-3

02:52
DICH BONAZZOLI DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonazzoli: "Loro a tratti ingiocabili, qui hanno perso le migliori"

02:19
DICH BONNY DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonny, tra gol e assist: “Siamo l’Inter, dobbiamo vincere ogni partita”

00:55
DICH TUDOR SU PARTITA DICH

Tudor: "Ci manca la vittoria, ma squadra in crescita"

00:59
DICH TUDOR PARLA DI MODRIC DICH

Tudor: "Speriamo che Modric faccia c..."

01:28
Roma, fattore Dybala

Roma, fattore Dybala

01:30
Napoli, domai il Genoa

Napoli, domai il Genoa

01:22
Nicola verso San Siro

Nicola verso San Siro

01:48
Non solo Inter-Cremonese

Non solo Inter-Cremonese

01:30
Chi con Lautaro?

Chi con Lautaro?

01:56
Oggi c'è Inter-Cremonese

Oggi c'è Inter-Cremonese

I più visti di Roma

Gol lampo di Haraldsson e triplo rigore sbagliato: la Roma cade col Lille, primo ko europeo per Gasp

La Roma sbaglia tre rigori, Totti: "Ma è uno scherzo? Una cosa così non si è mai vista"

Gasperini: "Tanti errori tecnici, ma anche cose buone. Rigori? Mai vista una cosa simile"

La Roma vuole confermarsi, Bologna per il riscatto | Debutta la Fiorentina

Roma-Lille, le immagini del match di Europa League

DICH GASPERINI VIGILIA 1/10 DICH

Gasperini: "Dietro possiamo fare turnover ma davanti siamo sempre gli stessi"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:55
Milan, Nesta pazzo di Modric: "A San Siro non si vedeva uno così dai tempi di Pirlo"
11:48
Liga, Siviglia-Barcellona "dedicata" a Maradona
09:39
Allegri di nuovo su quella panchina, stasera lo Stadium lo accoglierà così
08:41
Dumfries arrabbiato per il cambio, Chivu spegne le polemiche: “Giusto si sia inca…”
08:04
Mondiali U20, Italia ko con Argentina ma azzurri agli ottavi