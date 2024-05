Roma, De Rossi perde anche Dybala: "Ragazzi affranti ma a Bergamo è cruciale"

VERSO ATALANTA-ROMA

L'argentino non ha recuperato dai problemi muscolari e non è partito per Bergamo. Per Spinazzola lesione al flessore della coscia destra

Niente Atalanta per Paulo Dybala. L'attaccante argentino non è partito con la Roma per la trasferta di Bergamo: dai test fisici della vigilia è emerso che non ha recuperato dai problemi muscolari. Un'altra brutta notizia per De Rossi, che aveva dovuto rinunciare all'argentino nella semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen e che dovrà fare già a meno di Spinazzola, alle prese con una lesione al flessore della coscia destra rimediata nella sfida contro i tedeschi. "I giocatori non sono felici, li vedo affranti, loro hanno giocato bene però abbiamo avuto tanti episodi come l'infortunio di Spinazzola che ha cambiato il piano gara - ha detto il tecnico giallorosso ai canali ufficiali del club tornando sulla gara di giovedì - I ragazzi sono comunque sereni e hanno fiducia verso il futuro, abbiamo giocato alla pari con una squadra tra le più forti del momento".

Sulla gara contro l'Atalanta: "Sappiamo quanto sia importante per noi e per loro, sono in salute ma forse hanno giocato più gare di noi - ha proseguito De Rossi - Sarà una gara da diluire nei 90', le forze potrebbe mancare per entrambe, ma avremmo preferito arrivarci con lo stesso loro entusiasmo. Ora le scorie dobbiamo esser bravi a farcele scivolare addosso. Decisiva? Lo è come tutti gli scontri diretti a fine campionato, lo è ancora di più perché hanno una partita in meno e la recupereranno quando la testa dei giocatori della Fiorentina, che è un'ottima squadra, sarà da un'altra parte. Se non dovessimo vincere, avremo altre opportunità perché il campionato non finisce domenica, ma è uno snodo cruciale".