Roma, De Rossi: "Con la Juve partita concreta, buon punto di partenza" 

Il tecnico giallorosso commenta lo 0-0 dello Stadium: "Dovbyk? E' stato ben controllato da due difensori forti e fisici, si è dato da fare e ha lottato. Thiago Motta lo conosce bene. Hermoso sta arrivando"

© ansa "Per noi era importante fare una partita concreta, siamo rimasti compatti e in questo periodo pieno di pressioni a Roma era importantissimo fare bene e uscire con qualche punto". Commenta così Daniele De Rossi lo 0-0 dello Stadium contro la Juventus. Per il tecnico della Roma si tratta di un risultato che permette di "lavorare con più serenità. Non è stata una partita bellissima ma è un buon punto di partenza. I ragazzi sono stati bravi".

"Anche oggi siamo partiti bene, poi forse la forza dell'avversario ci ha messo un po' di paura e siamo tornati indietro - ha proseguito De Rossi intervistato da Sky -. Però in questi momenti bisogna tenere la barra dritta, perché la paura ci fa soffrire ancora di più". Il tecnico ha quindi parlato di Dovbyk, apparso un po' sotto tono nella gara odierna: "E' stato ben controllato da due difensori forti e fisici, si è dato da fare e ha lottato, Thiago Motta lo conosce bene. Sono sicuro che arriveranno anche tanti gol".

"Io penso che sono stati inseriti giocatori di gamba e qualità, a oggi ci sono squadre nettamente più forti di noi ma continuando così, con finestre di mercato così positive, le cose andranno meglio", ha concluso l'ex centrocampista di Roma e Nazionale in merito alla possibilità della sua squadra di ambire a traguardi più importanti come lo scudetto.

A Dazn: "Nella pausa lavoreremo con i ragazzi che resteranno, per cercare soluzioni che ci rendano ancora più forti. Sta arrivando Hermoso, forse non si poteva dire. Lavoreremo anche sui giovani, serbatoio importantissimo per noi. Pisilli ha fatto un ottimo lavoro. La cosa più positiva di stasera forse sono i sostituti che sono entrati molto bene, questo mi fa ben sperare".