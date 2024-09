 Serie A, Juventus-Roma 0-0: i giallorossi frenano la squadra di Motta

JUVE-ROMA 0-0

Poche emozioni allo Stadium con i ragazzi di De Rossi che giocano una gara attenta e senza grossi rischi. Bianconeri sempre in testa alla classifica ma in coabitazione con Inter, Udinese e Torino

Nel posticipo della terza giornata di Serie A Juventus e Roma non vanno oltre lo 0-0. Match con pochissime emozioni allo Stadium con i padroni di casa apparsi sotto tono rispetto alle prime due apparizioni stagionali. I giallorossi hanno giocato una gara solida senza grossi rischi. Un punto che permette alla Juve di restare in testa al campionato a quota 7 con Inter, Udinese e Torino. La Roma smuove la classifica portandosi a 2 punti.

LA PARTITA

Squadra che vince non si cambia e così Thiago Motta ripropone dal primo minuto la stessa formazione che ha sbancato il Bentegodi con Cambiaso, Yildiz e Mbangula alle spalle di Vlahovic. In panchina i nuovi arrivati Koopmeiners, Nico Gonzalez e Conceicao. De Rossi, a sorpresa, cambia la Roma inserendo Pisilli in mezzo al campo al posto di Paredes e lasciando in panchina il grande ex Dybala con Saelemaekers, appena arrivato dal Milan, sulla trequarti al fianco di Soulé e alle spalle di Dovbyk.

Al 15' la Roma si fa vedere con un sinistro dalla distanza di Soulé che termina però abbondantemente a lato. Col passare dei minuti le emozioni scarseggiano e il primo squillo della Juve arriva solo al 42': Yildiz va via sulla sinistra, mette al centro per Vlahovic che devia verso la porta. Bravo Svilar a mettere in angolo. Si chiude così un primo tempo avaro di azioni pericolose e giocato su ritmi piuttosto blandi.

Dopo l'intervallo Thiago Motta manda in campo Koopmeiners e Conceicao al posto di Cabal e Mbangula. L'olandese si piazza sulla trequarti con Yildiz sulla sinistra e l'ex Porto a destra. Cambiaso arretra in difesa nel ruolo di terzino sinistro. Pronti-via e Vlahovic, con Conceicao vicino, preferisce far tutto da solo ma di destro non trova la porta. De Rossi si gioca la carta Dybala al posto di uno spento Soulé. Spazio anche a Zalewski per Saelemaekers. Immediata la risposta di Thiago Motta che inserisce McKennie e Douglas Luiz per Locatelli e Fagioli. Al 70' la Juve ha una buona occasione con Yildiz che arriva al tiro dopo una carambola in area ma il suo sinistro è deviato in corner. Nella girandola di cambi finale spazio ad altri nuovi acquisti: Manu Koné nella Roma e Nico Gonzalez nella Juve. Fuori i due centravanti, Vlahovic e Dovbyk, entrambi impalpabili. Al 90' gran sinistro da fuori area di Angelino che lambisce il palo. Nel recupero succede poco altro e così il match si chiude sul giusto punteggio di 0-0. I bianconeri mantengono la testa della classifica salendo a 7 punti mentre la Roma, apparsa più solida rispetto alle prime due uscite, sale a quota 2.

LE PAGELLE

Vlahovic 5 - Impalpabile tutta la partita, arriva due volte al tiro senza trovare la porta. In un'occasione ha la possibilità di servire Conceicao libero in area ma preferisce calciare con scarsa coordinazione e il pallone viene deviato.

Bremer 6,5 - Prova solida del centrale brasiliano che, insieme a Gatti, forma una coppia difensiva di spessore. Annulla le incursioni di Soulé nel primo tempo e di Dybala nella ripresa.

Savona 6,5 - E' arrivato da poco in prima squadra ma sembra già un veterano per il suo modo di giocare. Sempre attento in fase difensiva e spesso fa ripartire l'azione bianconera con verticalità.

Dovbyk 5 - Prestazione deludente quella dell'attaccante ucraino che rimane "impantanato" nell'area bianconera e non riesce mai ad avere la meglio contro Gatti e Bremer.

Soulé 5 - Contro la sua ex squadra non brilla, fatica a trovare gli spazi nei quali infilarsi e finisce troppo spesso per scontrarsi contro Bremer e compagni.

N'Dicka 6,5 - Tra i migliori nella Roma. Mai in affanno, insieme a Mancini riesce a tenere a bada agevolmente Vlahovic e nella ripresa è molto attento anche sullo scattante Conceicao.



IL TABELLINO

JUVENTUS-ROMA 0-0

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Savona 6,5, Gatti 6,5, Bremer 6,5, Cabal 5,5 (1' st Koopmeiners 6); Locatelli 6 (22' McKennie 6), Fagioli 6 (22' st Douglas Luiz 6); Cambiaso 5,5, Yildiz 6, Mbangula 5,5 (1' st Conceicao); Vlahovic 5 (38' st Nico Gonzalez sv).

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Kalulu, Rouhi.

Allenatore: Thiago Motta 6.

Roma (4-3-3): Svilar 6,5; Celik 6, Mancini 6,5, N’Dicka 6,5, Angelino 6; Pisilli 6 (27' st Koné 6), Cristante 5,5, Pellegrini 6 (37' st Baldanzi sv); Soulè 5 (17' st Dybala 5,5), Dovbyk 5 (37' Shomurodov sv), Saelemaekers 5,5 (17' st Zalewski 6).

A disposizione: Marin, Ryan, Smalling, Saud, Dahl, Sangarè, Nardin, Paredes, J.Costa, El Shaarawy.

Allenatore: De Rossi 6.

Arbitro: Guida

Ammoniti: Fagioli (J), Saelemaekers (R), Mancini (R)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE DI OPTA

• Era dalla stagione 2014/15 che la Juventus non manteneva la porta inviolata nelle prime tre partite stagionali di Serie A.

• La Roma non ha vinto alcuna delle prime tre partite stagionali di Serie A per la seconda stagione di fila; solo una volta i giallorossi avevano mancato il successo nelle prime tre per due annate consecutive (2010/11 e 2011/12).

• La Juventus è rimasta senza sconfitte nelle prime tre gare stagionali di Serie A per il terzo anno di fila.

• La Juventus ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime quattro partite di Serie A, tante quante nelle precedenti 16.

• Era dal 27 aprile contro il Milan che la Juventus non rimaneva a secco di gol in Serie A, da allora sei partite con almeno una rete per i bianconeri.

• La Roma ha segnato un solo gol nelle prime tre partite di questo campionato, per i giallorossi si tratta del peggior risultato dal 1986/87 in Serie A.

• Francisco Conceição è sceso in campo in Serie A 7539 giorni dopo l'ultima partita di Sérgio Conceição (11/01/2004).

• 50ª partita di Nicolò Fagioli con la maglia della Juventus, considerando tutte le competizioni; tra i calciatori che hanno collezionato almeno 50 presenze con la Juve dal 2020/21 solo Fabio Miretti è più giovane.