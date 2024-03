Roma, De Rossi: "Dybala sta bene. Lukaku? Non vedo musi lunghi"

VERSO MONZA-ROMA

Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia della trasferta di Monza: "Se non siamo famiglia, stiamo andando nella direzione per diventarlo"

"Stanno tutti bene, a parte Karsdorp che non verrà con noi per un fastidio al ginocchio. Dybala sta bene, quando fai tripletta anche certi acciacchi non li senti". Daniele De Rossi vuole allungare a tre la striscia di successi in campionato della sua Roma: "Sono serenissimo perché metteremo la squadra che penso ci potrà permettere di vincere la partita", ha detto alla vigilia della trasferta di Monza. "Se non siamo famiglia, stiamo andando nella direzione per diventarlo. Magari in questo modo si viene un’ora prima e poi non si scappa subito a casa".

Sull'avversario: "Nelle ultime partite hanno cambiato qualcosina, quindi un po' di dubbi ce li abbiamo. Dobbiamo preparare più di una partita, siamo pronti su tutto e ci prendiamo la doppia chance sia se loro giocheranno con la difesa a tre che a quattro. Hanno un grande allenatore, abbiamo fatto il corso Uefa insieme. Sono contento per lui perché è un se lo merita. Domani proveremo a batterlo”. Sulla panchina di Lukaku contro il Torino: "Tutti sono in discussione. Dybala e me compreso. Le scelte derivano dal rendimento o dalla condizione. La condizione di Romelu è da stella, che corre e lotta sempre. Questo rende felice tutti, è un calciatore che tutti vorrebbero. Non vedo musi lunghi in squadra. Lukaku da questo punto di vista è il giocatore perfetto".

E ancora: "Non percepisco smobilitazione intorno a noi. La società ci mette a disposizione la serenità di cui stiamo godendo. Noi siamo un'ala a se stante rispetto a quello che succede sopra e sotto di noi. Questo non significa che sia insensibile a quello che può succedere, ma la società è a disposizione mia 24 ore al giorno. Lo stesso Dan e Ryan, non posso lamentarmi di nulla. So che ci sono tanti cambiamenti perché alcuni ruoli sono scoperti - ha proseguito - Ma io mi concentro sui risultati. Per il resto non è il mio campo e non ho voce in capitolo. A me l'atmosfera mi sembra positiva, non sta succedendo nulla di diverso che non succede in altri club".